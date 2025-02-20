На засилье шаманов и псевдопсихологов в Казахстане пожаловался психолог

Президент Казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Евгений Ян 20 февраля 2025 года в Мажилисе посетовал на засилье псевдопсихологов в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что настоящие психологи в своей работе опираются на научные знания в оценке и диагностике заболеваний. В Казахстане же 96% подходов к лечению не имеют научно-доказательной базы.

"У нас засилье шаманов, псевдопсихологов, тарологов, нумерологов и так далее. Это несет потенциальные угрозы для получателей услуг. Человек не может быть уверен в том, что специалист работает в рамках доказательной психотерапии", – сказал Евгений Ян.

Он предлагает создать ассоциации, регулирующие работу специалистов. Также одна из проблем – отсутствие четких требований к образованию психологов. Многие люди, прошедшие трехмесячные курсы, называют себя специалистами и начинают консультировать клиентов.

"Они не владеют клиническими навыками, не знают основ возрастной психологии, нейропсихологии и диагностики. В Казахстане, по сути, любой человек может открыть кабинет и заявить, что "лечит" детей от суицидальных мыслей, не неся за это никакой ответственности", – рассказал Евгений Ян.

Президент ассоциации считает, что для повышения качества психологических услуг в Казахстане необходимо ввести поэтапное регулирование.

В частности, на первом этапе следует запретить называть себя психологами тем, кто не имеет профильного образования, а также отделить психологию от эзотерики, убрав с рынка тарологов, шаманов и других лиц, дискредитирующих профессию.

На втором этапе нужно отменить профпереподготовку как достаточное основание для работы, поскольку она занимает всего год и не дает достаточных знаний. В профессии должны остаться только специалисты с высшим профильным образованием и магистратурой.

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