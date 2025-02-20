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Общество

Как в казахстанских школах будут выявлять детей с психическими отклонениями

Первоклассники, ученики младших классов, 1 класс, 1 сентября, первое сентября, начало учебного года, школа, школьники, учитель, преподаватель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 13:02 Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Едил Оспан, комментируя 20 февраля 2025 года в Мажилисе ситуацию с нападением подростка в лифте в Астане на 5-летнего ребенка, сообщил о принимаемых мерах в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сейчас во всех организациях образования усиливается психологическая служба.

Главная задача – это выявление детей, нуждающихся в помощи, и дальнейшая передача их в случае необходимости в органы здравоохранения, социальной службы и полиции.

"Эта служба уже начала работать. Впервые в прошлом году по поручению главы государства созданы 20 центров психологической поддержки. Мы алгоритм разработали: как эти центры, наши педагоги должны взаимодействовать с другими уполномоченными органами в таких случаях при выявлении детей, которые нуждаются в психиатрической и психологической помощи. Мы акцент делаем на то, что школа должна максимально выявлять таких детей, и другие госорганы дальше должны заниматься лечением", – сказал Едил Оспан.

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности. За сыном не досмотрела мать-одиночка. 

После инцидента в Министерстве здравоохранения отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.

Бауыржан Муканов
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