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Общество

Депутат Мажилиса подняла проблемы психиатрической помощи в Казахстане: Нужна большая открытость

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:07 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Айна Мусралимова 20 февраля 2025 года заявила о необходимости открытого разговора и соблюдения прав человека в ходе реформирования психиатрической службы, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, на учете в центрах психического здоровья более 300 тыс. человек, это 1,5% от численности населения Казахстана.

"Мы должны видеть, как лечат человека. Как осуществляется медицинская помощь в стационарах? Есть ли медико-социальная реабилитация? На каком уровне данное направление в системе ПМСП?" – спросила Айна Мусралимова.

Она отметила, что на одного врача-психиатра (нарколога) приходится 20 тыс. прикрепленного населения, на одного детского врача-психиатра или психотерапевта, психолога, социального работника – 60 тыс. человек. Дефицит специалистов составляет около 370 работников, и эти цифры, по мнению депутата, заниженные.

"В обществе высокая стигматизация. Многие боятся обращаться за помощью из-за боязни, что их осудят. Боятся социальной дискриминации. До сих пор родственники боятся говорить вслух, что кто-то из родных болен онкологией, туберкулезом. А тут психические отклонения, заболевания. Как преломить такое предвзятое отношение в обществе?" – заявила Айна Мусралимова.

Депутат напомнила, что после лечения лица с психическими расстройствами сталкиваются с трудностями в трудоустройстве, работодатели не всегда готовы таких людей брать на работу.

"Нередко здоровый человек, ни на каком учете не стоящий, совершает ужасные преступления. Кроме того, зачастую родители не хотят признать, что ребенок болен. Скрывают, не ставят на учет, не лечат", – добавила Айна Мусралимова.

Она заключила, что изучается международный опыт в этой сфере и разрабатывается законопроект. Документ планируется направить в госорганы для проработки.

Поводом для обсуждения вопросов психиатрической службы стало резонансное нападение с ножом в лифте в Астане. Подросток, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку.

Бауыржан Муканов
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