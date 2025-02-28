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Общество

Нападение на ребенка с ножом в лифте в Астане: эксперт объяснил возможные причины агрессии подростка

Президент Казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Евгений Ян, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 09:25 Фото: из личного архива Евгения Яна
Президент Казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Евгений Ян прокомментировал причины агрессии подростка, напавшего в Астане с ножом в лифте на 5-летнего ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что у подростка диагноз "шизофрения и параноидный синдром" – это сложное психическое заболевание, характеризующееся нарушениями восприятия и мышления.

"Несмотря на то, что большинство пациентов с диагнозом "шизофрения" довольно безобидны и не склонны к агрессии, иногда, особенно при несвоевременном обращении за помощью со стороны родителей или отсутствии лечения, могут возникать агрессивные тенденции", – сказал Евгений Ян корреспонденту Zakon.kz.

Он пояснил, что у таких людей могут возникать слуховые галлюцинации. Пациент слышит приказы, наставления или запреты, которые могут носить угрожающий характер и представлять опасность для него самого или окружающих. Например, голоса могут приказать убить кого-то. Нередко больной человек убежден, что окружающие люди хотят причинить ему боль: отравить или избить.

"Это довольно частая фабула бреда для пациентов с таким диагнозом: угрозы или насилие со стороны медицинского персонала, они могут жаловаться, что родители пытались отравить их газом и так далее. Насколько мне известно, это не первая госпитализация данного пациента и не первый раз, когда у него возникают такие идеи. Поэтому данные заявления требуют тщательного объективного анализа и изучения", – поделился мнением Евгений Ян.

Также эксперт предположил, почему подростка определили на лечение во взрослое отделение диспансера, а не в детское. По словам Евгения Яна, это могло произойти по нескольким причинам:

  • во-первых, из-за отсутствия мест в детском отделении;
  • во-вторых, если пациент проявляет агрессию или нуждается в усиленном контроле, то в некоторых учреждениях может быть принято решение о его содержании в условиях, где есть необходимый персонал и ресурсы;
  • в-третьих, в некоторых системах здравоохранения подростков старше 14 лет могут направлять во взрослые отделения.
"Этот случай вызывает много эмоций и вопросов, но важно помнить, что люди с психическими расстройствами нуждаются в лечении, а не в стигматизации. Поддержка и ранняя диагностика помогают предотвратить тяжелые последствия. Гарантия безопасности пациентов и окружающих – приоритет в работе специалистов. В подобных случаях важно сохранять спокойствие, доверять профессионалам и при необходимости обращаться за разъяснениями к официальным органам", – заключил психолог.

Ранее сообщалось, что санитара столичного психоневрологического диспансера обвинили в избиении 14-летнего подростка, который напал с ножом на пятилетнего ребенка в лифте жилого комплекса. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что идет расследование и, по предварительным данным, насилие не подтверждается.

Мать пострадавшего обратилась в полицию и потребовала провести судмедэкспертизу. В столичном департаменте полиции Zakon.kz подтвердили, что проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Центр психического здоровья ответил на обвинение.

Напомним, несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

Бауыржан Муканов
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