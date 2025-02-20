#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Общество

За неубранный снег в Акмолинской области наказали должностных лиц

Дети, ребенок, родители, зима, холод, заморозки, мороз, снег, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 18:55 Фото: Zakon.kz
Десяти должностным лицам выдали предписания за неубранный снег на проезжей части Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции региона, с 18 февраля подразделения административной полиции совместно с представителями компетентных органов за два дня провели 24 обследования акмолинских дорог.

"Тщательной проверке подверглись дороги международного, республиканского, областного и районного значения, а также улично-дорожная сеть в населенных пунктах. В регионе проходит республиканское профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий", – отмечается в информации.

В этот период стражей порядка призвали не только выявлять грубые нарушения, допускаемые участниками дорожного движения, но и предотвращать трагические происшествия на дорогах.

За два дня в адрес дорожных и коммунальных служб правоохранители выдали предписания с детальным указанием выявленных недостатков и сроками для их устранения.

"В результате обследования за ненадлежащее содержание дорог 10 должностных лиц и 1 юридическое лицо были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 КоАП РК. Во всех случаях не была организована очистка дорожного полотна от снега, что может стать причиной аварий", – отмечают полицейские.

Так, в селе Балкашино выявлен факт невыполнения работ по рыхлению и удалению снежного наката и образовавшейся колеи на проезжей части. Аналогичные нарушения были обнаружены в Есильском, Жаркаинском, Буландынском и других районах области.

Всего с начала года сотрудниками полиции привлечены к ответственности 65 должностных лиц. Профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" завершится 21 февраля.

Ранее более 400 казахстанских водителей наказали за слив нечистот и выгрузку мусора в неположенных местах.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
В центре Астаны удалили некоторые граффити
Общество
19:27, Сегодня
В центре Астаны удалили некоторые граффити
Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля
Общество
17:56, Сегодня
Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля
В ВКО один из районов перешел на "собственный часовой пояс"
Общество
17:46, Сегодня
В ВКО один из районов перешел на "собственный часовой пояс"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: