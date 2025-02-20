За неубранный снег в Акмолинской области наказали должностных лиц

Десяти должностным лицам выдали предписания за неубранный снег на проезжей части Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции региона, с 18 февраля подразделения административной полиции совместно с представителями компетентных органов за два дня провели 24 обследования акмолинских дорог.

"Тщательной проверке подверглись дороги международного, республиканского, областного и районного значения, а также улично-дорожная сеть в населенных пунктах. В регионе проходит республиканское профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение аварийности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий", – отмечается в информации.

В этот период стражей порядка призвали не только выявлять грубые нарушения, допускаемые участниками дорожного движения, но и предотвращать трагические происшествия на дорогах.

За два дня в адрес дорожных и коммунальных служб правоохранители выдали предписания с детальным указанием выявленных недостатков и сроками для их устранения.

"В результате обследования за ненадлежащее содержание дорог 10 должностных лиц и 1 юридическое лицо были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 КоАП РК. Во всех случаях не была организована очистка дорожного полотна от снега, что может стать причиной аварий", – отмечают полицейские.

Так, в селе Балкашино выявлен факт невыполнения работ по рыхлению и удалению снежного наката и образовавшейся колеи на проезжей части. Аналогичные нарушения были обнаружены в Есильском, Жаркаинском, Буландынском и других районах области.

Всего с начала года сотрудниками полиции привлечены к ответственности 65 должностных лиц. Профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" завершится 21 февраля.

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