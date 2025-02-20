#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
Общество

В центре Астаны удалили некоторые граффити

удаление опасных надписей, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 19:27 Фото: gov.kz
В столице прошла специальная акция по уничтожению надписей и граффити на пешеходном мосте в центре исторической части Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном акимате, акция инициирована акиматом Нуринского района при поддержке районного управления полиции и волонтеров. Она направлена на поддержание порядка в общественных местах, в том числе удаление надписей, нанесенных вандалами.

"Этот мост считается одной из главных достопримечательностей города. Поэтому мы регулярно проводим мероприятия по очистке моста от запрещенной рекламы. В целом по району для выявления и пресечения актов вандализма систематически организуем акции и мониторинг в местах массового скопления людей", – отметил главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы акимата Нуринского района Руслан Сабитов.

Фото: gov.kz

Уточняется, что изображения на мосту уничтожены с помощью специальных чистящих средств. В столице много достопримечательностей, которые интересуют туристов, и проявления подобного вандализма нередко встречаются именно в таких местах.

Этой зимой вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау. По данному факту было инициировано расследование.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
За неубранный снег в Акмолинской области наказали должностных лиц
Общество
18:55, Сегодня
За неубранный снег в Акмолинской области наказали должностных лиц
Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля
Общество
17:56, Сегодня
Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля
В ВКО один из районов перешел на "собственный часовой пояс"
Общество
17:46, Сегодня
В ВКО один из районов перешел на "собственный часовой пояс"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: