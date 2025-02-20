В центре Астаны удалили некоторые граффити

В столице прошла специальная акция по уничтожению надписей и граффити на пешеходном мосте в центре исторической части Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном акимате, акция инициирована акиматом Нуринского района при поддержке районного управления полиции и волонтеров. Она направлена на поддержание порядка в общественных местах, в том числе удаление надписей, нанесенных вандалами.

"Этот мост считается одной из главных достопримечательностей города. Поэтому мы регулярно проводим мероприятия по очистке моста от запрещенной рекламы. В целом по району для выявления и пресечения актов вандализма систематически организуем акции и мониторинг в местах массового скопления людей", – отметил главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы акимата Нуринского района Руслан Сабитов.

Фото: gov.kz

Уточняется, что изображения на мосту уничтожены с помощью специальных чистящих средств. В столице много достопримечательностей, которые интересуют туристов, и проявления подобного вандализма нередко встречаются именно в таких местах.

Этой зимой вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау. По данному факту было инициировано расследование.