Граффити и вандализм: школьникам Астаны разъяснили требования закона

В образовательных учреждениях города Астаны проходят классные часы на тему "Профилактика вандализма и нанесения граффити в общественных местах", сообщает Zakon.kz.

В этот раз мероприятие было организовано в школе-лицее №11 имени Узбекали Жанибекова, подведомственной Управлению образования города, передает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятиях приняли участие представители прокуратуры, Управления образования города Астаны и Департамента полиции. В ходе классных часов учащиеся обсудили вопросы бережного отношения к общественному имуществу, сохранения общих пространств и предусмотренной законодательством ответственности за причинение вреда чужому имуществу.

Главная цель встреч – формирование среди подростков культуры общественного порядка и ответственного отношения к общему имуществу, профилактика правонарушений и разъяснение их последствий.

С прошлого года в рамках направления "Закон и порядок" и программы "Адал адам" проходит множество мероприятий. Нынешняя встреча посвящена профилактике вандализма в общественных местах. Главная цель – сформировать у молодого поколения культуру уважительного отношения к общественному имуществу. Ученики приняли активное участие в этой встрече, которая прошла в формате дискуссии, – рассказала директор школы-лицея №11 имени Узбекали Жанибекова Замзагуль Камешева.