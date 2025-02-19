Алматинка обманывала людей, обещая квартиры из благотворительного фонда

В Алматы 40-летнюю женщину подозревают в мошенничестве, связанном с оказанием помощи в поиске жилья, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемая представлялась "универсальной помощницей" и обещала гражданам содействие в получении жилья через благотворительный фонд. Кроме того, она размещала объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир в интернете.

На данный момент в полицию обратились шесть потерпевших. Суммы ущерба варьируются от 200 тысяч до 1,6 миллиона тенге, в зависимости от предложенных услуг.

"По факту неоднократного мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой проверяется на причастность к другим возможным преступлениям", — сообщил начальник отдела полиции УП Бостандыкского района Мухамедали Сейсенулы.

Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге.