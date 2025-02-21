"Целый пакет": сообщение о новом наркотике в школах проверили в Казахстане

Казахстанцы продолжают пересылать друг другу рассылки сомнительного происхождения. На этот в соцсетях появилось видео, в котором утверждается, что в школах неизвестные раздают детям конфеты, содержащие опасный синтетический наркотик, сообщает Zakon.kz.

Автор убеждает, что якобы в одном из учебных заведений нашли целый пакет сладостей, внутри которых были запрещенные вещества.

Специалисты Stopfake.kz изучили видео и сопровождающий текст и уточнили, что распространяемый ролик старый. Появился он еще в начале декабря 2019 года и был снят в Новосибирске. Тогда мальчик действительно оказался в больнице с отравлением. Вот только проверка полицейских не подтвердила, что он ел конфеты, начиненные наркотиками.

Кроме того, стоит учитывать, что фейковые сообщения о жвачках и конфетах с наркотиками внутри, которые раздают детям в школах, в Сети распространяются с 2014 года.

Их периодически опровергают власти, полицейские и фактчекеры разных стран.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана также дали пояснение.

"В соцсетях расходится видео о якобы распространении в школах конфет с наркотиками. Эта информация не соответствует действительности. В учебных заведениях Казахстана таких случаев не выявлено". Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка призывают не верить фейкам и не распространять непроверенные слухи.

Между тем специалисты рекомендуют учить детей правилам безопасности:

не брать еду и напитки из чужих рук;

не пробовать неизвестные вещества;

ни ради шутки, ни ради интереса;

если кто-то предлагает что-то подозрительное, сразу рассказать взрослым.

В заключительной части идет напоминание:

"За распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность".

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В начале февраля 2025 года в ведомстве уже опровергали фейк о том, что в казахстанских школах распространяют наркотики под видом леденцов.