"Целый пакет": сообщение о новом наркотике в школах проверили в Казахстане
Автор убеждает, что якобы в одном из учебных заведений нашли целый пакет сладостей, внутри которых были запрещенные вещества.
Специалисты Stopfake.kz изучили видео и сопровождающий текст и уточнили, что распространяемый ролик старый. Появился он еще в начале декабря 2019 года и был снят в Новосибирске. Тогда мальчик действительно оказался в больнице с отравлением. Вот только проверка полицейских не подтвердила, что он ел конфеты, начиненные наркотиками.
Кроме того, стоит учитывать, что фейковые сообщения о жвачках и конфетах с наркотиками внутри, которые раздают детям в школах, в Сети распространяются с 2014 года.
Их периодически опровергают власти, полицейские и фактчекеры разных стран.
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана также дали пояснение.
"В соцсетях расходится видео о якобы распространении в школах конфет с наркотиками. Эта информация не соответствует действительности. В учебных заведениях Казахстана таких случаев не выявлено".Пресс-служба МВД РК
Стражи порядка призывают не верить фейкам и не распространять непроверенные слухи.
Между тем специалисты рекомендуют учить детей правилам безопасности:
- не брать еду и напитки из чужих рук;
- не пробовать неизвестные вещества;
- ни ради шутки, ни ради интереса;
- если кто-то предлагает что-то подозрительное, сразу рассказать взрослым.
В заключительной части идет напоминание:
"За распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность".
В начале февраля 2025 года в ведомстве уже опровергали фейк о том, что в казахстанских школах распространяют наркотики под видом леденцов.