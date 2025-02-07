#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Общество

МВД Казахстана обратилось к родителям школьников из-за леденцов "клубничный квик"

МВД Казахстана обратилось к родителям школьников из-за леденцов "клубничный квик", фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:01 Фото: unsplash
В Казахстане родители школьников обеспокоены информацией о леденцах "клубничный квик", якобы содержащих наркотик. В связи с этим Министерство внутренних дел РК решило выступить с разъяснением, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы "клубничный квик" и другие вкусы, содержащие наркотик – кристаллический метамфетамин, распространяется в чатах WhatsApp.

"Однако данная информация не нашла подтверждения и является фейком... Тем не менее, обращаемся к родителям о важности проведения разъяснительной работы с детьми об опасности брать что-либо у посторонних в целом", – заявили в пресс-службе МВД РК.

Также в ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием.

"Призываем всех быть внимательными и ответственными при распространении различных сообщений и не верить непроверенной информации", – заключили в пресс-службе МВД РК.

Ранее информацию об этих леденцах с "сюрпризом" разослали и в соседнем Кыргызстане. В МВД КР тоже заявили, что это фейк.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:01
Казахстанцев шантажируют новым наказанием: кому верить
, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:01

Ранее Казнет вновь заполонила реклама о возврате денежных средств, украденных лжеброкерами. А киберпреступники, которые пообещали казахстанцам вернуть деньги прямо с биржи, выдавали себя за сотрудников КНБ. Но, как выяснилось, это очередной фейк. Подробнее здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году
Общество
11:25, Сегодня
Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году
Цифровые реформы Казахстана: как инновации меняют и упрощают жизнь граждан
Общество
10:45, Сегодня
Цифровые реформы Казахстана: как инновации меняют и упрощают жизнь граждан
Переход на электронные медицинские книжки: все, что нужно знать казахстанцам
Общество
10:41, Сегодня
Переход на электронные медицинские книжки: все, что нужно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: