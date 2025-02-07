МВД Казахстана обратилось к родителям школьников из-за леденцов "клубничный квик"

В Казахстане родители школьников обеспокоены информацией о леденцах "клубничный квик", якобы содержащих наркотик. В связи с этим Министерство внутренних дел РК решило выступить с разъяснением, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы "клубничный квик" и другие вкусы, содержащие наркотик – кристаллический метамфетамин, распространяется в чатах WhatsApp.

"Однако данная информация не нашла подтверждения и является фейком... Тем не менее, обращаемся к родителям о важности проведения разъяснительной работы с детьми об опасности брать что-либо у посторонних в целом", – заявили в пресс-службе МВД РК.

Также в ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием.

"Призываем всех быть внимательными и ответственными при распространении различных сообщений и не верить непроверенной информации", – заключили в пресс-службе МВД РК.

Ранее информацию об этих леденцах с "сюрпризом" разослали и в соседнем Кыргызстане. В МВД КР тоже заявили, что это фейк.

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