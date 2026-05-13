Общество

Фонтан с кипятком забил из-под земли в центре Актау: момент попал на видео

"Гейзер" с кипятком сняли на видео в центре Актау, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 21:48
Жители Актау стали свидетелями мощного порыва: в центре города забил горячий "гейзер" высотой в четыре этажа, сообщает Zakon.kz.

Издание Lada.kz пишет, что инцидент произошел в 29-м микрорайоне. Поток воды поднялся выше стоявших рядом многоэтажек. Очевидцы успели снять случившееся на видео.

Видеозапись с аварией прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".

"С 12 по 15 мая ТОО "МАЭК" совместно с ГКП "Каспий жылу, су арнасы" проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Жители были заранее уведомлены о предстоящих работах за неделю до их начала. Во время испытаний возможны аварийные ситуации и порывы на сетях горячего водоснабжения. Один из таких случаев произошел возле здания №30/2 в 29 микрорайоне".ГКП "Каспий жылу, су арнасы"

В "Каспий жылу, су арнасы" отметили, что подача горячей воды на данном участке временно приостановлена, а порыв уже устранен. Испытания проводятся для проверки состояния сетей и подготовки к отопительному сезону. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

С аналогичным предупреждением в связи с испытанием теплосетей обратились и к жителям Алматы.

Сахибам Садырова
