Фонтан с кипятком забил из-под земли в центре Актау: момент попал на видео
Фото: скриншот из видео
Жители Актау стали свидетелями мощного порыва: в центре города забил горячий "гейзер" высотой в четыре этажа, сообщает Zakon.kz.
Издание Lada.kz пишет, что инцидент произошел в 29-м микрорайоне. Поток воды поднялся выше стоявших рядом многоэтажек. Очевидцы успели снять случившееся на видео.
Видеозапись с аварией прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".
"С 12 по 15 мая ТОО "МАЭК" совместно с ГКП "Каспий жылу, су арнасы" проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Жители были заранее уведомлены о предстоящих работах за неделю до их начала. Во время испытаний возможны аварийные ситуации и порывы на сетях горячего водоснабжения. Один из таких случаев произошел возле здания №30/2 в 29 микрорайоне".ГКП "Каспий жылу, су арнасы"
В "Каспий жылу, су арнасы" отметили, что подача горячей воды на данном участке временно приостановлена, а порыв уже устранен. Испытания проводятся для проверки состояния сетей и подготовки к отопительному сезону. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
С аналогичным предупреждением в связи с испытанием теплосетей обратились и к жителям Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript