24-летний иностранец, арендовавший квартиру в Алматы, попал в поле зрения полиции
Фото: YouTube/PolisiaKz
В Шымкенте полиция изъяла свыше 650 г синтетических наркотиков, спрятанных в бытовой технике, сообщает Zakon.kz.
Об этом 19 февраля 2025 года рассказали в городском департаменте полиции.
"Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности провели успешную операцию, в результате которой пресечен канал поставки наркотиков в Шымкент. В ходе оперативных мероприятий задержан 24-летний иностранец, арендовавший квартиру в Алматы", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
По данным полиции, для отправки синтетических наркотиков в южный мегаполис он использовал бытовую технику, в которой прятал расфасованные в дозы наркотики.
"У задержанного изъято более 650 г "синтетики", что эквивалентно тысячи разовым дозам стоимостью около 16 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента
В настоящее время по данному факту инициировано расследование, подозреваемый взят под стражу.
В ДП Шымкента напомнили, что незаконное обращение с наркотическими средствами влечет за собой серьезные уголовные последствия.
15 февраля 2025 года стало известно, что литр гашишного масла нашли полицейские в шкафу астанчанина. Подробнее об этом здесь.
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