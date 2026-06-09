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Общество

В Минэкологии отрицают вред посевам от искусственных дождей

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:11 Фото: pixabay
Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 9 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможный вред посевам от искусственных дождей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили ему о том, что бахчеводы Туркестанской области заявляют, что после таких дождей у них сгнило до 80% урожая дынь.

"Сейчас эти испытания еще проводятся, окончательных заключений нет. В основном оператором является Минцифры и наш "Казгидромет" тоже участвует. Пока что-то говорить рано, но такого влияния нет", - сказал Шарбиев.

Касательно заявлений бахчеводов, он сослался на естественные осадки.

"Как раз в это время у нас свой грозовой фронт хороший шел, естественные дожди только были", - добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане запустят "искусственный дождь". Другой вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев также комментировал данный вопрос.

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Азамат Сыздыкбаев
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