Масштабная проверка на дорогах Казахстана: в МВД сделали важное заявление для водителей

В Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и повышение дисциплины среди участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

О масштабных проверках на дорогах страны сегодня, 14 июля 2026 года, водителей предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК.

"В целях профилактики ДТП в летнее время, в том числе с участием несовершеннолетних, с 11 по 16 июля на территории страны проводится ОПМ "Безопасная дорога". Усилен контроль на дорогах, увеличено количество автопатрулей. Наряды полиции ориентированы на проведение работы по предупреждению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения", – заявила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По ее данным, за первые три дня мероприятия выявлено свыше 22,5 тыс. нарушений ПДД, в том числе:

более 300 фактов управления транспортом в состоянии опьянения;

260 фактов выезда на полосу встречного движения;

свыше 850 фактов нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов;

139 фактов незаконной перевозки пассажиров, в том числе более 60 – в сфере такси.

Спикер уточнила, что на специализированные стоянки водворено более 1,5 тыс. транспортных средств.

Актоты Боранова подчеркнула, что основная цель проводимых мероприятий – не наказать, а предупредить и сдержать водителей от совершения опасных, рискованных маневров на дорогах.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого!" – заключила она.

С 10 июля 2026 года в Казахстане еще на пяти участках автомобильных дорог начала работать система контроля средней скорости. В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к водителям. Их призвали соблюдать установленный скоростной режим, быть внимательными и ответственными за рулем.