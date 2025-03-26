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Общество

Остаются считаные дни: казахстанцам напомнили о завершении кампании по регистрации мопедов

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 16:29 Фото: unsplash
В Департаменте полиции Алматы сегодня, 26 марта 2025 года, граждан предупредили о завершении кампании по регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz.

Владельцам напомнили, что остаются считаные дни.

"С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК. Призываем вас к сознательности и законопослушанию! Регистрация транспорта – это не просто требование закона, но и ваша безопасность на дорогах. Позаботьтесь о своих правах и избегите неприятных последствий".Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка южной столицы призвали казахстанцев не откладывать на последний момент и успеть зарегистрировать свой мопед вовремя.

Отметим, что казахстанцам о регистрации мопедов 19 марта 2025 года напомнили и в Министерстве внутренних дел РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 16:29
Регистрация мопедов: что нужно знать

14 февраля в МВД подробно рассказали, как в Казахстане зарегистрировать мопед. О том, какие документы для этого нужны, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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