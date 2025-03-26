Остаются считаные дни: казахстанцам напомнили о завершении кампании по регистрации мопедов

В Департаменте полиции Алматы сегодня, 26 марта 2025 года, граждан предупредили о завершении кампании по регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz.

Владельцам напомнили, что остаются считаные дни.

"С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК. Призываем вас к сознательности и законопослушанию! Регистрация транспорта – это не просто требование закона, но и ваша безопасность на дорогах. Позаботьтесь о своих правах и избегите неприятных последствий". Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка южной столицы призвали казахстанцев не откладывать на последний момент и успеть зарегистрировать свой мопед вовремя.

Отметим, что казахстанцам о регистрации мопедов 19 марта 2025 года напомнили и в Министерстве внутренних дел РК.

Материал по теме Регистрация мопедов: что нужно знать

14 февраля в МВД подробно рассказали, как в Казахстане зарегистрировать мопед. О том, какие документы для этого нужны, можете узнать по ссылке.