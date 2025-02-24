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Общество

Какую погоду принесут в Казахстан циклоны и связанные с ними фронтальные разделы

Какую погоду принесут в Казахстан циклоны и связанные с ними фронтальные разделы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 18:01 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 25 февраля 2025 года, ожидаются сильные осадки – снегопады и ливни. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, лишь на востоке, юго-востоке страны по-прежнему сохранится погода без осадков.

"Циклоны и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана: ожидаются осадки (дождь, снег), ночью в области Улытау, днем в Кызылординской области – сильные осадки (дождь, снег), в Туркестанской области днем на юге – сильный дождь, на западе – сильные осадки".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра и метель.

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Ранее синоптики рассказали, что в Казахстан в ближайшие дни вернутся мороз до -20°С, снегопад и ливни.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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