Завершающая неделя февраля: что принесет погода жителям Астаны, Алматы и Шымкента

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 25 по 27 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. Непогоду прогнозируют, как в Астане, так и в Алматы с Шымкентом, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 25 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром слабый туман. Гололед. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром слабый туман. Гололед. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла. 26 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Днем порывы поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.

переменная облачность, ночью снег, туман, днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Днем порывы поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 1 мороза-1 тепла. 27 февраля: переменная облачность, ночью снег. Ночью возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 6-8 мороза. Прогноз погоды по Алматы 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2, днем 13-15 тепла.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2, днем 13-15 тепла. 26 февраля: пасмурно, утром и днем осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед. Вечером временами туман. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.

пасмурно, утром и днем осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед. Вечером временами туман. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла. 27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 25 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ожидается сильный ветер с порывами в 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.

26 февраля: переменная облачность, временами осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла. Материал по теме Природа может преподносить сюрпризы: какой будет весна в Казахстане Казахстанцев уже предупреждали о возвращении осадков и похолодания. Подробнее прогноз по всей стране можно прочитать по этой ссылке.

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