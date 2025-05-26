Снегопады и ливни вновь надвигаются на Казахстан

В Казахстан вновь вернутся снегопады и ливни. Об этом говорится в прогнозе на предстоящий вторник, 27 мая 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Из него следует, что погода без осадков ожидается лишь на западе, северо-западе и юге страны.

"На большую часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке области ночью – осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), на юго-востоке – сильный дождь... По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге РК с пыльной бурей, на севере, северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что днем в области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается очень сильный ветер – порывы 30 м/с и более.

"Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской, на севере Актюбинской, севере, востоке Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на востоке Карагандинской областей, на западе, севере области Абай, на востоке на поверхности почвы Акмолинской, Костанайской областей ожидаются заморозки -1-2°С". РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

высокая пожарная опасность – на востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай;

– на востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу, на юге области Абай и области Улытау.

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