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Общество

Мороз до -20°С, снегопад и ливни вернутся в Казахстан

Мороз до -20°С, снегопад и ливни вернутся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 12:19 Фото: unsplash
В Казахстане вновь ожидаются сильные осадки и похолодание. Об этом говорится в прогнозе погоды на 25-27 февраля 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана.

"Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25-26 февраля в южных, сутки 26 ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах – в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом", – уточнили синоптики.

Также сообщается, что по Казахстану прогнозируется туман.

"Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до -8-18°С, на юге, юго-востоке до -5-12°С, на востоке повышение до -15-20°С, на юге региона -5°С".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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