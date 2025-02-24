Мужчина умер после отравления солеными огурцами в Костанайской области

Впервые за 15 лет в Костанайской области зарегистрированы три случая ботулизма. Один из них – с летальным исходом. Все заболевшие отравились домашней консервацией, передает Zakon.kz.

Как пишет Alau.kz, три жителя Туркестанской области попали в рудненскую больницу. Мужчинам диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось. Лабораторные исследования подтвердили наличие в организме ботулотоксина, который действует, как яд. Мужчины отравились солеными огурцами, которые они привезли из дома.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля уточнили, что это первый в регионе случай ботулизма за более чем 15 лет и он был выявлен в декабре прошлого года.

"По результатам исследования в остатках продукции был обнаружен ботулотоксин. Заболевание возникает при употреблении пищевой продукции, большей частью это консервированная продукция при нарушении технологии приготовления блюд, нарушении условий хранения. В основном это консервированные грибы, фасоль, шпинат, другие продукты. Может быть при употреблении вяленой рыбы, соленой рыбы, а также мясных продуктов", – сказала заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Костанайской области Зауре Ельшибаева.

Эксперт отметила, что источник заражения – банка огурцов, был завезен на территорию области. Следовательно, опасений по распространению ботулотоксина у местных жителей возникать не должно.

Главный способ профилактики ботулизма, говорят санврачи, – это соблюдение правил стерилизации и технологии консервирования, тщательная термическая обработка продуктов, а также сроки и условия хранения. Если консервы вздулись или имеют неприятный запах, то лучше их не употреблять.

"Перед употреблением консервы кипятить в течение 20-25 минут. Ну, и конечно, не приобретать продукцию домашнего приготовления в местах неустановленной торговли вдоль дорог, на объектах несанкционированной торговли", – рекомендует Зауре Ельшибаева.

Ботулизм можно распознать по головокружению, слабости, может быть и двоение в глазах, опущение одного века. Первые симптомы могут проявиться от нескольких часов до нескольких дней. Врачи в таком случае рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью, потому как противоядием является своевременное введение лечебной сыворотки.

Между тем в Актюбинской области после отравления школьников из магазинов изымают китайскую еду.