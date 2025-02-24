Каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение на вторник

В 14 областях Казахстана на 25 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере, в юге Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. В Актау на дорогах гололедица.

Ночью на западе, юге Акмолинской области снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем осадки (дождь, снег), гололед. Туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге снег, низовая метель. На юге, севере, востоке области туман. В Уральске туман.

На западе Карагандинской области осадки, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области временами туман. В Караганде временами небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в области Улытау осадки, на севере области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе области осадки, в центре области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. В Жезказгане ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

В Алматинской области ветер юго-западный на востоке области порывы 18-23 м/с.

На западе, востоке Атырауской области туман

Ночью и утром на севере области Абай туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области туман. Ветер восточный, юго-восточный днем юго-востоке области, 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Днем на востоке Кызылординской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре области туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области туман. В Актобе ночью и утром туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области снег, метель. На западе, востоке области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный на востоке, юге области, 15-20 м/с. В Костанае утром и днем снег, метель.

На западе, юге Северо-Казахстанской области снег. Ночью на западе, юге области, днем на западе, юге, севере области низовая метель. На западе, юге области гололед, туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

Ранее сообщалось, какую погоду принесут в Казахстан циклоны и связанные с ними фронтальные разделы.