#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Общество

Адвокат и двое жителей Алматы лишились свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:25 Фото: Zakon.kz
Медеуским районным судом Алматы вынесен приговор в отношении адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Наинбаева Р. и жителей города Туяшева Д., Сакеновой Г. Об этом 25 февраля 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.

"Приговором суда Сакеновой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Туяшеву – четырех лет лишения свободы и Наинбаеву – одного года лишения свободы", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

"Судебный акт не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе Антикора.

24 февраля 2025 года стало известно, что Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане. В ведомстве отметили, что теперь каждый казахстанец может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через WhatsApp.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но деньги конфисковали
Общество
10:45, Сегодня
Казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но деньги конфисковали
Соцуслуги для жертв торговли людьми в Казахстане: куда обращаться и что нужно знать
Общество
10:27, Сегодня
Соцуслуги для жертв торговли людьми в Казахстане: куда обращаться и что нужно знать
В трех областях Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды
Общество
08:30, Сегодня
В трех областях Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: