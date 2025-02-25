Адвокат и двое жителей Алматы лишились свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Медеуским районным судом Алматы вынесен приговор в отношении адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Наинбаева Р. и жителей города Туяшева Д., Сакеновой Г. Об этом 25 февраля 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.

"Приговором суда Сакеновой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Туяшеву – четырех лет лишения свободы и Наинбаеву – одного года лишения свободы", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

"Судебный акт не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе Антикора.

24 февраля 2025 года стало известно, что Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане. В ведомстве отметили, что теперь каждый казахстанец может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через WhatsApp.