Казахстанцам рассказали о новом вознаграждении до 15 млн тенге

Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане. С такой важной новостью Антикор выступил 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Теперь, по словам специалистов, каждый казахстанец может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через WhatsApp.

"Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424". Пресс-служба Антикора

Что можно сделать через этот чат:

сообщить о фактах коррупции;

получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.

Одним из примечательных фактов является то, что за предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.

Кроме того, казахстанцам гарантируют полную конфиденциальность обращения.

Также сотрудники Антикора обещают, что все сообщения будут обязательно рассмотрены и, в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующему законодательству.

Однако стоит помнить:

"Заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность".

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Не так давно, 12 февраля 2025 года, депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции. Документ направлен на рассмотрение Сената.