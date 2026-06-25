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Общество

Замминистра обороны прокомментировал смерть Ербаяна Мухтара

Ербаян Мухтар, смерть, срочник, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:04 Фото: Instagram/erbayan2024
Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев 25 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал смерть срочника Ербаяна Мухтара, передает корреспондент Zakon.kz.

Он выразил соболезнование семье погибшего.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные будут привлечены к ответственности по результатам его расследования, а дисциплинарные взыскания будут применяться руководством Национальной гвардии. Проведение проверки относится к компетенции Министерства внутренних дел", – сказал Жазыкбаев.

По его словам, Министерство обороны собственной проверки по этому делу не проводит.

"Кроме того, помимо МВД проверку осуществляют военная прокуратура и другие уполномоченные органы. На начальном этапе, когда военнослужащий проходил лечение, мы оказывали необходимую помощь. Впоследствии поддерживали связь с семьей. До настоящего времени Министерство обороны оказывало всю возможную поддержку. Насколько мне известно, руководство Национальной гвардии примет участие в церемонии похорон", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что скончался солдат срочной службы Ербаян Мухтар.

По данным Минобороны, Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете. Он проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК. По факту начали следствие, которое не определило подозреваемых.

Молодой человек после травмы стал недееспособным, получил инвалидность. Ему проводили операции, отправляли на лечение в Турцию.

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Азамат Сыздыкбаев
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