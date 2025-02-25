#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.69
522.23
5.79
Происшествия

Волки встревожили фермеров ВКО

Овцы, бараны, овца, баран, овечки, овцеводство, скотоводство, скот, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 04:04 Фото: pixabay
Фермеры Восточного Казахстана опасаются за свой скот из-за появления в регионе волков, сообщает Zakon.kz.

Хищники нередко встречаются в регионе и недавно их уже заметили в селе Верх-Уба Шемонаихинского района, передает "Первый канал Евразия". К примеру, управляющий крестьянским хозяйством Евгений Гречушников недавно лично столкнулся с хищниками. Волков он заметил прямо у дороги.

Переживает фермер больше за овец поскольку они менее подвижны и не так быстро реагируют на опасность. Здесь уже был случай, когда волки нападали на скот.

Сельчане говорят, что хищник часто подходит к селу и с каждым разом все ближе. Его следы можно увидеть вдали через бинокль. По данным отряда оперативного реагирования, хищник приходит к людям из-за голода, так как снега в степи и в лесу очень много и добыть им пищу сложно. В село прибыл отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Инспекторы провели рейд.

А сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области вместе с воспитанниками детского дома "Умит" поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "Бобром".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Астане санитара обвинили в избиении подростка с шизофренией, ранившего ребенка в лифте
Происшествия
00:05, 26 февраля 2025
В Астане санитара обвинили в избиении подростка с шизофренией, ранившего ребенка в лифте
Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента
Происшествия
20:35, 25 февраля 2025
Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента
В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях
Происшествия
08:10, 25 февраля 2025
В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: