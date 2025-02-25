Волки встревожили фермеров ВКО

Фермеры Восточного Казахстана опасаются за свой скот из-за появления в регионе волков, сообщает Zakon.kz.

Хищники нередко встречаются в регионе и недавно их уже заметили в селе Верх-Уба Шемонаихинского района, передает "Первый канал Евразия". К примеру, управляющий крестьянским хозяйством Евгений Гречушников недавно лично столкнулся с хищниками. Волков он заметил прямо у дороги.

Переживает фермер больше за овец поскольку они менее подвижны и не так быстро реагируют на опасность. Здесь уже был случай, когда волки нападали на скот.

Сельчане говорят, что хищник часто подходит к селу и с каждым разом все ближе. Его следы можно увидеть вдали через бинокль. По данным отряда оперативного реагирования, хищник приходит к людям из-за голода, так как снега в степи и в лесу очень много и добыть им пищу сложно. В село прибыл отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Инспекторы провели рейд.

А сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области вместе с воспитанниками детского дома "Умит" поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "Бобром".