В Алматы свадебный ажиотаж вызвала дата 25.02.2025

25 февраля 2025 года настоящий свадебный бум случился в городе Алматы из-за зеркальной даты, сообщает Zakon.kz.

Не десятки, а сотни пар захотели расписаться именно 25 февраля 2025 года. Только в Алматы заключили почти 200 браков. Молодожены одни за другими приходили в отделы регистрации, передает "КТК".

К примеру, молодожены Динара и Тимур признались, что давно гоняются за красивыми числами и вот, наконец, получилось. Только в Медеуском районе Алматы в этот день поженились почти 60 пар. А в дни, когда магия цифр не работает, свадеб в четыре раза меньше.

В этот же день после одной из свадеб в Шымкенте участники кортежа устроили хаос на дорогах города.