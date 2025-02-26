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Общество

В Алматы свадебный ажиотаж вызвала дата 25.02.2025

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 07:50 Фото: Zakon.kz
25 февраля 2025 года настоящий свадебный бум случился в городе Алматы из-за зеркальной даты, сообщает Zakon.kz.

Не десятки, а сотни пар захотели расписаться именно 25 февраля 2025 года. Только в Алматы заключили почти 200 браков. Молодожены одни за другими приходили в отделы регистрации, передает "КТК".

К примеру, молодожены Динара и Тимур признались, что давно гоняются за красивыми числами и вот, наконец, получилось. Только в Медеуском районе Алматы в этот день поженились почти 60 пар. А в дни, когда магия цифр не работает, свадеб в четыре раза меньше.

В этот же день после одной из свадеб в Шымкенте участники кортежа устроили хаос на дорогах города.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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