28-градусный мороз и сильный снегопад: прогноз "Казгидромета" на конец февраля и 1 марта

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В Казахстане с 27 февраля по 1 марта 2025 года не на шутку разыграется непогода. Практически всю страну окутает снег, а также вернутся морозы до -28°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в РГП "Казгидромет": "В ближайшие дни южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается снег с метелью, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь и снег)". По данным Гидрометцентра, сильный снегопад ожидается: 27 февраля – на востоке, ночью в горных районах юго-востока,

28 февраля – на юго-западе,

1 марта – на северо-западе. "По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более". РГП "Казгидромет" Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы: на северо-западе, востоке, в центре страны – до -12-28°С,

на севере – до -15-25°С. "На юге, юго-востоке – небольшое повышение до -1-10°С, на западе основной фон температуры воздуха -5-20°С", – заключили в РГП "Казгидромет". Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

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