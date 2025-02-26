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Общество

28-градусный мороз и сильный снегопад: прогноз "Казгидромета" на конец февраля и 1 марта

28-градусный мороз и сильный снегопад: прогноз &quot;Казгидромета&quot; на конец февраля и 1 марта, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:41 Фото: freepik
В Казахстане с 27 февраля по 1 марта 2025 года не на шутку разыграется непогода. Практически всю страну окутает снег, а также вернутся морозы до -28°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается снег с метелью, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь и снег)".

По данным Гидрометцентра, сильный снегопад ожидается:

  • 27 февраля – на востоке, ночью в горных районах юго-востока,
  • 28 февраля – на юго-западе,
  • 1 марта – на северо-западе.
"По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более".РГП "Казгидромет"

Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы:

  • на северо-западе, востоке, в центре страны – до -12-28°С,
  • на севере – до -15-25°С.
"На юге, юго-востоке – небольшое повышение до -1-10°С, на западе основной фон температуры воздуха -5-20°С", – заключили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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