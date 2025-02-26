Депутат обратил внимание на доходы лидеров мнений: Налоги должны платить все

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на заседании палаты 26 февраля 2025 года адресовал депзапрос заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину о незаконных действиях инфлюенсеров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в последнее время в социальных сетях участились незаконные действия со стороны организаторов онлайн лотерей, так называемых коучеров-инфлюенсеров.

"Они продают билеты и квитанции, проводят незаконные лотерейные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Такие гивы, как принято это называть, то есть сомнительные акции, являются незаконными", – сказал депутат.

Он продолжил, что за последний год выявлено 106 фактов незаконной организации лотерей и розыгрыша ценных призов. Правонарушители оштрафованы на общую сумму более 46 миллионов тенге.

Незаконная лотерейная активность в социальных сетях сохраняется на высоком уровне, резюмировал депутат.

Кроме того, продолжил Саиров, в Казахстане сложилась прослойка новых лидеров мнения, именуемая инфлюенсерами, коучерами, соцсети которых заполнены видеоматериалами с платными курсами, рекламой товаров, услуг, магазинов, кафе.

"Некоторые из них в социальных сетях постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, публикуют фотографии дорогих вилл, суперкаров и других атрибутов богатства. При этом насаждают в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом. У Министерства финансов имеются закономерные вопросы об уплате соответствующих налогов этими гражданами. Налоги должны платить все. Принцип "закон суров, но это закон" касается всех граждан!" – утверждает депутат.

Он отметил, что в США, Англии и Китае авторы контента обязаны платить налоги с доходов, полученных от своей деятельности. Налоговые ставки в этих странах являются прогрессивными и могут достигать 40%.

В США, европейских странах, в Японии, Китае одним из самых серьезных правонарушений считается неуплата налогов.

"А казахстанские инфлюенсеры являются просвещенной частью общества, своим авторитетом и несомненным талантом они должны быть примером. Этот аспект возлагает на них большую ответственность за социальную справедливость в обществе. В социальных сетях мы были свидетелями того, что профессиональная часть данной категории с уважением отнеслась к заявлению налоговых органов. Мы это приветствуем! Речь идет о формировании новых ценностей коллективной финансовой ответственности за страну", – сказал Саиров.

По его словам, в соответствии с законом "Об онлайн платформах" инфлюенсеры, которые получают доходы, обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей, идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.

На основании сказанного депутаты считают необходимым организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства Казахстана; разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования; усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий.

На этом же заседании депутат Магеррам Магеррамов высказался о смене пола в стране.