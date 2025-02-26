Алматы в первый день весны занесет снегом

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде с 27 февраля по 1 марта 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане прогнозируют 19 градусов мороза, то в Алматы температура поднимется до 4 тепла, несмотря на снег. В Шымкенте и вовсе потеплеет до 8 °С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Гололед. Ночью ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 17-19, днем 5-7 мороза. Прогноз погоды по Алматы 27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.

28 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

1 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла. Ранее сообщалось, что в Казахстан вернутся морозы до -28°С. Подробнее читайте по этой ссылке.

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