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Общество

Алматы в первый день весны занесет снегом

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде с 27 февраля по 1 марта 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане прогнозируют 19 градусов мороза, то в Алматы температура поднимется до 4 тепла, несмотря на снег. В Шымкенте и вовсе потеплеет до 8 °С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Гололед. Ночью ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 17-19, днем 5-7 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 28 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 1 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.
  • 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

Ранее сообщалось, что в Казахстан вернутся морозы до -28°С. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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