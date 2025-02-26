Убийство срочника в Мангистау: апелляция Военного суда оставила приговор без изменений

Защитники осужденного экс-командира зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова просили смягчить ему наказание в апелляционной инстанции Военного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Дамира Досова за умышленное убийство 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова приговорили к 13 годам колонии. Адвокат Татьяна Яремчук сообщила, что при заступлении Досова в наряд был нарушен ряд правил и требований воинской службы. Не проводился медосмотр, психотест, необходимые процедуры не исполнялись, в частности, не было инструктажа со стороны командования части по правилам обращения с оружием.

"Досов впервые получил пистолет, он только выпустился из военного вуза. Он был закреплен к двум наставникам, но они не помогали ему. Получив пистолет, он хвастался перед сослуживцами", – сказала Татьяна Яремчук.

Она попросила суд изменить приговор и переквалифицировать действия Досова с умышленного убийства на ч. 2 ст. 462 ("Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, адвокат просила снизить моральный ущерб с 20 млн тенге до "суммы, соразмерной содеянному".

Плачущая мать Досова Улболсын Думшебаева подчеркнула, что убийство произошло по неосторожности. Ее единственного сына несколько дней подряд ставили в наряд и дали пистолет, не сообщив о боевых патронах. Она отметила, что ЧП случилось, потому что командование части не исполняло положенные инструкции. Защитник потерпевшей стороны просил суд оставить приговор без изменений. Апелляционная коллегия Военного суда отказалась смягчать приговор.

Ранее сообщалось, что 22-летний лейтенант Досов попросил прощение у родителей убитого солдата. Он заявил, что у него не было умысла убивать Баркулова. Играя с пистолетом, молодой командир застрелил своего подчиненного на глазах у сослуживцев в палатке в Актау на территории полигона "Оймаша".