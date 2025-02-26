#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
Общество

Убийство срочника в Мангистау: апелляция Военного суда оставила приговор без изменений

Убитый Марат Баркулов , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:56 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Защитники осужденного экс-командира зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова просили смягчить ему наказание в апелляционной инстанции Военного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Дамира Досова за умышленное убийство 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова приговорили к 13 годам колонии. Адвокат Татьяна Яремчук сообщила, что при заступлении Досова в наряд был нарушен ряд правил и требований воинской службы. Не проводился медосмотр, психотест, необходимые процедуры не исполнялись, в частности, не было инструктажа со стороны командования части по правилам обращения с оружием.

"Досов впервые получил пистолет, он только выпустился из военного вуза. Он был закреплен к двум наставникам, но они не помогали ему. Получив пистолет, он хвастался перед сослуживцами", – сказала Татьяна Яремчук.

Она попросила суд изменить приговор и переквалифицировать действия Досова с умышленного убийства на ч. 2 ст. 462 ("Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, адвокат просила снизить моральный ущерб с 20 млн тенге до "суммы, соразмерной содеянному".

Плачущая мать Досова Улболсын Думшебаева подчеркнула, что убийство произошло по неосторожности. Ее единственного сына несколько дней подряд ставили в наряд и дали пистолет, не сообщив о боевых патронах. Она отметила, что ЧП случилось, потому что командование части не исполняло положенные инструкции. Защитник потерпевшей стороны просил суд оставить приговор без изменений. Апелляционная коллегия Военного суда отказалась смягчать приговор.

Ранее сообщалось, что 22-летний лейтенант Досов попросил прощение у родителей убитого солдата. Он заявил, что у него не было умысла убивать Баркулова. Играя с пистолетом, молодой командир застрелил своего подчиненного на глазах у сослуживцев в палатке в Актау на территории полигона "Оймаша".

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
Общество
17:37, Сегодня
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
О будущем росте цен на бензин высказался Саткалиев
Общество
17:25, Сегодня
О будущем росте цен на бензин высказался Саткалиев
Снег окутает Казахстан 27 февраля
Общество
17:16, Сегодня
Снег окутает Казахстан 27 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: