Суд огласил решение по апелляции Перизат Кайрат и ее матери

Уголовная коллегия суда города Астаны сегодня, 24 сентября 2025 года, рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Решением коллегии приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери оставили без изменений.





"Перизат Кайрат и ее мать собрали в фонд "BIZ BIRGEMIZ" более 3,5 млрд тенге под видом сборов на благотворительность, но деньги лишь частично были направлены на благие дела для придания вида законности действий. При этом средства осужденные расходовали по своему усмотрению: покупали авто, квартиры, украшения, мебель, оплачивали поездки", – сказал судья.

По его словам, мошенничество состоит в том, что жертвующих в фонд граждан и бизнесменов ввели в заблуждение.

"Таким образом, судебная коллегия посчитала, что преступление в суде было рассмотрено верно, а наказание Перизат Кайрат и ее матери назначено справедливо", – подчеркнул судья.

Ранее сообщалось, что адвокат осужденных Асланбек Даулетьяров просил отменить приговор суда первой инстанции, оправдать Алашбаеву Гайни и Кайрат Перизат по всем статьям обвинения, а также отказать в удовлетворении гражданских исков.

Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева органом уголовного расследования обвинялись по трем эпизодам мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2), а также в легализации денег (ст. 218 ч. 2 п. 1) (ст. 218 ч. 3 п. 3) УК), совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере.

Суд осудил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы; Гайни Алашбаеву – к семи.

Главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.