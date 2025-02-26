Алматинцы в шоке: пользователи Сети весело комментируют капризы погоды
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 февраля 2025 года, утро в Алматы началось с дождя. А уже ближе к обеду разыгрался настоящий снегопад. Жители города, привыкшие к резким сменам погоды, шутят по этому поводу, ожидая приход весны, сообщает Zakon.kz.
Так, в одном из пабликов в Instagram появилось видео, в кадре которого показан солнечный город за 25 февраля. И кардинально другая погода 26 февраля: Алматы засыпает снегом.
"Удивительная погода Алматы", – отмечено в подписи к видео.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо и не оставить свой шуточный отзыв.
- Алматушечка, как девочка: то ей жарко, то холодно.
- Зато какой сегодня чистый воздух.
- Ладно, нормально все! Это же обычная история для Алматы! Все равно скоро весна и по-любому будет тепло!
- Чудесная погода, воздух чуть чище стал.
- Пока зима, пусть снег идет.
- А почему нет? Зима еще на дворе, живы, здоровы!
- А чего все ожидали? Зима на дворе еще.
- Снежок-холодок напоследок.
- В Алматы, что снег, что дождь – одинаково. Все превратится в мокроту и высохнет на следующий день. В отличие от Астаны, где снег будет лежать до середины апреля.
- Как ни крути, а впереди лето!
- Хватайте последние холодные дни, впереди жаришка.
- Это замерзшие слезы астанчан после того, как увидели публикации об открытии летников в Алматы.
Впрочем, непогода царит и на западе Казахстана. В Актау уже несколько дней идет снег, даря настроение местным жителям.
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Что касается Алматы, то последующие три дня – 27, 28 февраля и 1 марта – в городе ожидается снег.
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