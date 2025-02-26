Мы планируем строительство не менее трех атомных станций в Казахстане – Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 26 февраля 2025 года озвучил перспективные локации для строительства атомных станций в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев озвучил критерии выбора мест, где могут появиться АЭС.

"Правительство определило перспективные площадки строительства. Мы исходим из необходимости развития регионов, покрытия нагрузок в электроэнергии, а также исходя из необходимости диверсификации развития национальной эклектической сети, то есть обеспечения соответствующего уровня надежности. Площадка Балхаша очень перспективная, я вам про это говорил – до четырех блоков мощностью 1200 МВт. Хорошая площадка Курчатов, там два блока по 1200 можно построить. Площадка МАЭК тоже подходит для строительства АЭС, там также достаточно большое количество плюсов, можно разместить станцию средней мощности", – сказал министр.

В целом, по его словам, планируется создание ядерного кластера, который включит в себя всю цепочку – производство урана, уровневой продукции, а также соответствующих топливных элементов и завершающий цикл – строительство АЭС.

"Мы планируем в среднесрочной перспективе строительство не менее трех атомных станций в Казахстане. Пока основная площадка – Улкенский сельский округ (для первой станции. – Прим. ред.). Там и слушания были соответствующие проведены, но окончательная площадка будет определена после инженерных изысканий. Их уже проводят. Если от потенциальных вендоров будет предложение по использованию другой площадки, мы, конечно, его рассмотрим. Но окончательное решение будет принято после завершения инженерных изысканий по данной площадке", – резюмировал глава Минэнерго.

25 февраля сообщалось, что в настоящее время в качестве потенциальных поставщиков реакторных технологий рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).