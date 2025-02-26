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Общество

Снег окутает Казахстан 27 февраля

Снег окутает Казахстан 27 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 17:16 Фото: freepik
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на предстоящий четверг, 27 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег.

"По республике прогнозируются туман, гололед, на севере, юге, юго-востоке, в центре – усиление ветра с метелью", – следует из прогноза.

Также сообщается, что сильный снегопад ожидается:

  • на северо-востоке Мангистауской области,
  • ночью в горных районах области Жетысу.

"Ночью на востоке Алматинской, днем на северо-востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее сообщалось, что в Казахстане с 27 февраля по 1 марта 2025 года не на шутку разыграется непогода. По данным синоптиков, практически всю страну окутает снег, а также вернутся морозы до -28°С.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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