Какие регионы Казахстана накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В четверг местами ожидается туман на востоке, юге и центре области Улытау. В Жезказгане прогнозируют туман. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до восьми часов вечера.

Ночью на севере и востоке Карагандинской области ожидается снег, на юге региона он будет небольшим, но прогнозируют низовую метель. На западе, востоке и в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде 27 февраля ожидается юго-западный ветер с переходом на северо- восточный, ночью порывы до 15-18 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

В Мангистауской области прогнозируют снег и гололед. На западе, северо-востоке региона временами будет сильный снег, метель. На юге и в центре области – туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау 27 февраля ожидаются снег, гололед, днем сильный снег, метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

27 февраля в Атырауской области ожидается снег. На востоке области низовая метель.

В центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области – туман. Ветер юго-восточный, восточный в центре региона порывы до 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке и в центре региона – туман, гололед. Ветер восточный, на севере и в центре – порывы до 15-20 м/с. В Кызылорде 27 февраля временами ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области на западе и севере ожидается снег. На севере и востоке региона – метель. На юге области – туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске прогнозируют 27 февраля снег и низовую метель.

В Астане 27 февраля ожидается гололед.

На западе и севере Костанайской области – небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке региона – туман. Ветер юго-западный, ночью на западе и севере возможны порывы до 15-20 м/с.

В области Абай ночью ожидается снег. Днем он будет идти на востоке, юге и в центре региона. На западе, севере и в центре также прогнозируют метель. На юге, востоке области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы до 23 м/с.

27 февраля ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе и юге – туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере и востоке области. Порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ветер юго-западный, порывы до 15-18 м/с.

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег и низовая метель, днем они придут на север, восток и в центр региона. Ветер западный на западе, юге и в центре области. Порывы до 15-20 м/с. В Павлодаре 27 февраля ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный порывы до 15-20 м/с.

С 27 февраля по 1 марта на юге и в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы в это время будет туман, на дорогах гололедица. В Конаеве 27 февраля ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 18-23 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юге региона – гололед. Днем на севере и востоке области ожидаются снег, метель. На западе и юге области – туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане 27 февраля ночью и утром прогнозируют туман.

27 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах региона – туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

На дорогах республиканского значения в пяти регионах Казахстана до утра 27 февраля из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на проезд грузового и общественного транспорта.