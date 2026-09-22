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События

Штормовое предупреждение: какие регионы Казахстана в среду накроет непогода

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 19:42 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 23 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области сохраняется, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза.

Ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке области Абай ожидаются дождь, днем гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный, утром и днем на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, где в Казахстане 23 сентября пройдут дожди и грозы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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