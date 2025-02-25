Астану, Алматы и 15 областей накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 26 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Ночью на западе, севере, юге области Улытау, днем на востоке области осадки, на юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, в центре области временами туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, на юге области временами 23 м/с. В Караганде днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-18 м/с.

В Таразе временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный ночью и утром, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Алматы днем осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. В Конаеве днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

В Мангистауской области снег, гололед, днем на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель. На западе, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 9-14, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. В Актау снег, гололед.

В Костанайской области снег, на западе, юге области сильный снег, метель. На юге, востоке области гололед, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем снег, метель.

В Астане осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Днем низовая метель. Ветер юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Кызылординской области осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ночью осадки (дождь, снег), метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области снег, гололед. Днем на западе, юге, севере области метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области, 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске туман. Днем низовая метель.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области сильный снег. Ночью и утром на западе области туман.

Днем на западе, юге Павлодарской области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.



В Талдыкоргане ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с. В Уральске снег, низовая метель.

Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области, 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере области Абай туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Атырауской области снег. На западе, севере области низовая метель.

Ранее сообщалось, что в предстоящую среду, 26 февраля 2025 года, в Казахстане прогнозируется ухудшение погодных условий.

