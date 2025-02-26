В Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за свет и тепло

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 26 февраля 2025 года ответил на жалобы казахстанцев на большие счета за тепло и электроэнергию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что Минэнерго в рамках компетенции проводит работу по обеспечению надежности энергетического сектора.

"Мы повысили тарифы на электрических станциях, по которым износ составлял до 90%. В результате этой работы уже порядка 19 станций выведены из "красной" зоны. То есть, текущие счета, если они рассчитаны правильно, если нет там каких-то проблем с составлением и, предположим, нет завышения цен со стороны операторов, основаны на тарифах, которые существуют в настоящее время в Республике Казахстан", – пояснил он.

При этом глава Минэнерго добавил, что за услуги энергоснабжения и теплоснабжения, за газ, кто потребляет, идет прямой счет.

"Тот объем, который вы потребляете, умножается на объем тех услуг, которые вам оказаны, и получается размер счета. Но есть возможность сократить потребление, то есть оптимизировать, как это делают во всех странах. Например, установки коллективных счетчиков, выбор удобного поставщика, но основная сумма, если она рассчитана в соответствии с установленными тарифами, является объективной", – сказал министр.

В целом, по его словам, в Казахстане за последние годы ежегодно на 4% растет потребление электроэнергии за счет улучшения качества жизни.

"Казахстанцы начинают больше потреблять за счет ввода новых промышленных объектов, развития социально-бытового и коммунального сектора, МСБ развивается", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Ранее министр энергетики рассказал, как могут измениться цены на бензин и газ в Казахстане.

20 февраля вице-министр национальной экономики Арман Касенов отметил, что существует программа компенсации расходов за комуслуги.