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Общество

Черная жижа вместо воды из крана возмущает жителей Кентау

черная жижа вместо воды из крана возмущает жителей Кентау, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 22:49 Фото: pixabay
Жители Кентау пожаловались на черную жижу, которая течет из кранов вместо воды. Местные уверены, виной всему постоянные аварии на трубопроводе, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК, что трубы постоянно прорывает, а после ремонта краны хоть не открывай.

"У нас очень часто отключают воду. Когда воду дают, это не вода, это грязь. Минимум час или два нужно, чтобы она стекла. Потом вроде почище идет". Багдаулет Максатулы

Постоянные порывы – настоящая беда Кентау. Ремонтируют водопровод – раскапывают еще и дороги. Люди не скрывают, что готовы мириться с вечными ремонтами, но был бы толк. А пока ни чистой воды, ни напора. Сколько и чего нужно еще отремонтировать – этот вопрос, похоже, для местных чиновников и коммунальщиков на засыпку. Одни говорят, что изношены и требуют ремонта 60% сетей, другие и вовсе винят в водной проблеме новые трубы.

"Мы не можем дать большое давление в летние дни. Если дать сильнее давление, разорвется, не выдержит. Есть заказчики, которые их принимают, спросите у них, почему так". Замдиректора ГКП "Ащысай су" Бекназар Атабаев

Когда в городе отремонтируют весь водовод, пока неизвестно. Жители надеются, что власти помогут разобраться и они смогут пить чистую воду.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов раскритиковал задержки реализации проектов в водной отрасли и обратился к акимам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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