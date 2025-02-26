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События

В Алматы обновят Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев

В Алматы обновят Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы идут восстановительные работы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев – Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, работы были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки.

Стоит отметить, что мемориальный комплекс существует уже 50 лет. Он был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Ремонт здесь не проводился более 20 лет. В связи с этим было принято решение о проведении восстановительных работ с сохранением исторического облика и возвращением его в первозданный вид".Пресс-служба акимата Алматы

Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, обрамляющих центр Мемориала Славы – постамент Вечного огня.

Кроме того, будет очищен и приведен в порядок гранитный плитняк, а также будет заменена брусчатка между мемориальным комплексом и Вознесенским собором.

Специалисты заверили, что восстановительные работы планируется завершить в апреле 2025 года.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге. По состоянию на 20 января 2025 года, в стране проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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