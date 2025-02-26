В Алматы обновят Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев

В Алматы обновят Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев
По данным городского акимата, работы были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки.
Стоит отметить, что мемориальный комплекс существует уже 50 лет. Он был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Ремонт здесь не проводился более 20 лет. В связи с этим было принято решение о проведении восстановительных работ с сохранением исторического облика и возвращением его в первозданный вид".Пресс-служба акимата Алматы
Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, обрамляющих центр Мемориала Славы – постамент Вечного огня.
Кроме того, будет очищен и приведен в порядок гранитный плитняк, а также будет заменена брусчатка между мемориальным комплексом и Вознесенским собором.
Специалисты заверили, что восстановительные работы планируется завершить в апреле 2025 года.
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