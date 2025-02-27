Казахстан будет меньше закупать электроэнергии у России: сколько заплатит потребитель

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 февраля 2025 года прокомментировал, как объемы закупок электроэнергии у России влияют на конечного потребителя в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что тариф может вырасти для казахстанцев на 1 тенге за кВт/ч в пиковые периоды. Это связано с тем, что страна вынуждена покупать электроэнергию у России, так как своей мощности не хватает. В прошлом году Казахстан закупил электроэнергии у России на 100 млрд тенге, но в этом году планирует купить меньше – около 2 млрд кВт/ч.

"Из того объема, который мы покупаем, он потом включается в тариф единого закупщика. Мы 2% покупаем. В прошлом году мы 2,6 млрд кВт/ч планово купили, в этом году планируем меньше покупать. Максимум, в районе одного тенге может влиять в пиковые периоды", – сказал Сунгат Есимханов.

Он отметил, что в прошлом году у России было закуплено электроэнергии на 100 млрд тенге. В это году планируется закупить гораздо меньше.

"Мы постараемся, чтобы в этом году не было больше 2 млрд кВт/ч, может даже и меньше. Понятно и сумма будет меньше. После ввода всех мощностей в 2027 году, я думаю, мы не будем покупать электроэнергию извне. У нас появится экспортный потенциал", – отметил вице-министр.

Сенатор Суиндик Алдашев, комментируя закупку 2 млрд кВт/ч у России, сообщил, что это немаленькая сумма и речь идет о десятках миллиардов тенге. При перетоках в пределах 150 МВт цена остается без наценок. При превышении показателя она повысится.

"Наценка будет набегать, так как идет транспортировка через российские сети и наши сети. Сумма немалая, это десятки миллиардов тенге. Обычно вечером, когда люди приходят и все включают в пиковый период потребление может превышать коридор 150 МВт. Тогда за каждый мегават идут наценки", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение по обеспечению параллельной работы энергетических систем Казахстана и России. Документ определяет стоимость цены за электроэнергию, закупаемой у России. В прошлом году Казахстан импортировал из России более 3,1 млрд кВт/ч электроэнергии.