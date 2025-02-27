Сенатор о проведении парада Победы в Астане: Это политический вопрос

Депутат Сената Андрей Лукин в кулуарах палаты 27 февраля 2025 года рассказал, что даст Казахстану военный парад на 9 Мая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на военный парад планируется потратить 2,5 млрд тенге, и поинтересовались, насколько это оправданные траты на фоне дефицита бюджета.

"Более чем оправдано. Это политический вопрос, который воспринят нашим обществом только с позитивной стороны. Казахстанцы все готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из таких масштабных мероприятий будет проведение 7 мая парада Вооруженных сил Республики Казахстан. Внимание будет приковано не только всех казахстанцев, но, наверное, и мировой общественности. В этом отношении решение абсолютно правильное, каких-либо вопросов не вызывает. И любые затраты являются оправданными", – отметил депутат.

12 февраля заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Виталий Адамович рассказал, сколько человек примут участие в параде Победы в Астане.

