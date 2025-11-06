#Народный юрист
Общество

Работу военной полиции и прокуратуры подверг критике сенатор

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 13:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Андрей Лукин 6 ноября 2025 года в своем депзапросе предложил пересмотреть законы, регулирующие воинскую дисциплину и работу военной полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, действующие нормы, регулирующие вопросы правопорядка и профилактики правонарушений среди военнослужащих, уже не соответствуют реалиям.

"Анализ показывает необходимость их системного пересмотра и совершенствования. Это важно не только для поддержания порядка в армии, но и для укрепления доверия общества к Вооруженным Силам и обеспечения национальной безопасности страны. Несмотря на принимаемые организационные и воспитательные меры, сохраняются системные проблемы: случаи самовольного оставления части, неуставные отношения, коррупционные проявления и нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Наблюдается недостаточная эффективность профилактической работы, слабая координация между органами военной полиции, прокуратурой и командованием", – сказал Лукин.

Как считает депутат, эти факты свидетельствуют о том, что существующая правовая база не обеспечивает достаточной ответственности и прозрачности дисциплинарных процедур.

По его словам, необходимость укрепления правопорядка и воспитательной работы в армии напрямую связана с качеством действующих законодательных норм.

"Сегодня часть положений, регулирующих деятельность военной полиции и командования, устарела и не учитывает современные задачи, включая цифровизацию и межведомственное взаимодействие. Сохраняются случаи неуставных отношений, злоупотреблений и психологических кризисов среди военнослужащих. Предлагаем усилить законодательство в части разграничения функций между военной полицией, командованием и правоохранительными органами и закрепления использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных нарушений, ужесточения норм ответственности за самовольное оставление части и устранения правовых пробелов, связанных с увольнением по отрицательным мотивам и злоупотреблением социальными гарантиями", – предложил Лукин.

Ранее мы писали, что глава государства подписал указ, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы президента в части воинской службы.

Азамат Сыздыкбаев
