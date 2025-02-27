Где чаще всего пациенты жалуются на врачей в Казахстане
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, на что жалуются казахстанцы, когда речь идет о сохранении здоровья, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Министр напомнила, что на сегодня 85% поликлиник имеют Службу поддержки пациента.
"Анализ жалоб показывает, что 35% связаны с качеством оказания медицинской помощи и 58% – с организацией оказания медицинской помощи. Учитывая характер жалоб, надо отметить, что 80% из них решаемы на местах на уровне медицинских организаций и Управлений здравоохранения. Аутсайдерами по числу обоснованных жалоб являются Алматинская, Северо-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области", – заявила Альназарова.
Глава Минздрава указала на необходимость усилить требования к поставщикам медуслуг, а также рассмотреть вопрос сокращения сроков действия лицензии и усиления постлицензионного контроля.
Ранее Акмарал Альназарова назвала регионы Казахстана с высокой материнской и младенческой смертностью.
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