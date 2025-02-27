Закрытие ж/д переезда в районе Шамалгана: что нужно знать водителям

АО "НК ҚазАвтоЖол" 27 февраля 2025 года выступил с важным заявлением для участников дорожного движения о предстоящих изменениях в организации движения, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, это связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию участка "Обход станции Шамалган" на 2453 км – 2446 км (42-49 км) автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы".

"С 1 марта 2025 года будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный на 2448+900 км (46+100 км) указанной автомобильной дороги, проходящий через населенный пункт Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области". АО "НК ҚазАвтоЖол"

Также отмечено, что для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств организован новый обходной маршрут, соответствующий всем требованиям безопасности.

Фото: АО "НК ҚазАвтоЖол"

"Все необходимые дорожные знаки и средства организации движения установлены", – предупредили казахстанцев.

Ранее сообщалось, что с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях Казахстана вводятся временные ограничения для движения тяжелого транспорта.