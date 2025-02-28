Аэропорт Актау обратился к пассажирам по поводу задержки рейсов

В Международном аэропорту Актау время закрытия взлетно-посадочной полосы продлено до полудня 28 февраля 2025 года из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим администрация воздушной гавани обратилась к пассажирам.

"Информируем вас, что в связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 12:00... по местному времени. В настоящее время задерживаются 11 рейсов. Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро: 8 (7292) 60-97-55", – говорится в обращении, опубликованном в Instagram актауского аэропорта сегодня.

Согласно информации, в Международном аэропорту Актау задерживаются следующие рейсы:

FS7298 Актау-Атырау;

FS7275/7276 Актау-Атырау-Актау;

DV731/732 Алматы-Актау-Алматы;

FS7625 Актау-Стамбул;

DV780 Кокшетау-Актау;

FS7375 Астана -Актау;

FS7176 Актау-Алматы;

КС859 Алматы-Актау;

DV1774 Астана-Актау;

J28215 Баку-Актау;

КС313 Астана-Актау.

Также к пассажирам обратилась Air Astana, которая информирует об изменениях в расписании вылетов в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы в Актау:

"С 27 февраля в 12:00 ВВП была закрыта для проведения очистительных работ из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим рейсы KC 859, 860 в/из Актау были задержаны. 28 февраля в 06:00 время закрытия полосы было вновь продлено до 12:00 из-за ее обледенения, что может привести к последующим задержкам и отменам рейсов в/из Актау. Пожалуйста, проверяйте статус ваших рейсов на сайте или в приложении Air Astana".

Авиакомпания сожалеет о неудобствах, доставленных пассажирам из-за независящих от перевозчика причин.

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27 февраля 2025 года стало известно, что с 12:00 до 17:00 Международный аэропорт Актау приостановил прием и отправку рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием ВВП.