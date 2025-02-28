Всеобщее декларирование 2025: изменения, которые еще не состоялись

Мероприятие организовано ИС "Параграф" совместно с экспертами EY Казахстан.

Смотрите прямой эфир, посвященный четвертому этапу Всеобщего декларирования в Казахстане, который стартовал 1 января 2025 года.

В ходе эфира мы обсудим обещанные в конце 2024 года реформы, которые, к сожалению, до сих пор не были реализованы полностью. Мы начнем с истории Всеобщего декларирования, рассмотрим, какова была изначальная задумка и цели этого процесса. Затем перейдем к проблемам, с которыми столкнулись граждане в процессе подачи деклараций, и проанализируем текущую ситуацию.

Особое внимание мы уделим подготовке к четвертому этапу Всеобщего декларирования, который вступил в силу 1 января 2025 года. Эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а также ответят на ваши вопросы. Это отличная возможность получить актуальную информацию и подготовиться к предстоящим изменениям.

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