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Общество

Всеобщее декларирование 2025: изменения, которые еще не состоялись

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:00 Фото: freepik
Мероприятие организовано ИС "Параграф" совместно с экспертами EY Казахстан.

Смотрите прямой эфир, посвященный четвертому этапу Всеобщего декларирования в Казахстане, который стартовал 1 января 2025 года.

В ходе эфира мы обсудим обещанные в конце 2024 года реформы, которые, к сожалению, до сих пор не были реализованы полностью. Мы начнем с истории Всеобщего декларирования, рассмотрим, какова была изначальная задумка и цели этого процесса. Затем перейдем к проблемам, с которыми столкнулись граждане в процессе подачи деклараций, и проанализируем текущую ситуацию.

Особое внимание мы уделим подготовке к четвертому этапу Всеобщего декларирования, который вступил в силу 1 января 2025 года. Эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а также ответят на ваши вопросы. Это отличная возможность получить актуальную информацию и подготовиться к предстоящим изменениям.

Спикеры:

  • Владимир Фесенко – партнер практики налоговых и юридических услуг EY Казахстан, руководитель направления консультационных услуг по управлению персоналом и оказанию услуг частным клиентам;
  • Иса Сакиев – старший консультант налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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