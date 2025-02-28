Всеобщее декларирование 2025: изменения, которые еще не состоялись
Смотрите прямой эфир, посвященный четвертому этапу Всеобщего декларирования в Казахстане, который стартовал 1 января 2025 года.
В ходе эфира мы обсудим обещанные в конце 2024 года реформы, которые, к сожалению, до сих пор не были реализованы полностью. Мы начнем с истории Всеобщего декларирования, рассмотрим, какова была изначальная задумка и цели этого процесса. Затем перейдем к проблемам, с которыми столкнулись граждане в процессе подачи деклараций, и проанализируем текущую ситуацию.
Особое внимание мы уделим подготовке к четвертому этапу Всеобщего декларирования, который вступил в силу 1 января 2025 года. Эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а также ответят на ваши вопросы. Это отличная возможность получить актуальную информацию и подготовиться к предстоящим изменениям.
Спикеры:
- Владимир Фесенко – партнер практики налоговых и юридических услуг EY Казахстан, руководитель направления консультационных услуг по управлению персоналом и оказанию услуг частным клиентам;
- Иса Сакиев – старший консультант налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам.