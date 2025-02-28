Где в Казахстане не хватает рабочих рук

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев 28 февраля 2025 года на парламентских слушаниях на тему "Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания нации" рассказал, какие рабочие профессии и в каких регионах будут востребованы в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня в экономике страны 2,4 млн граждан занято в рабочих профессиях. Они работают на производстве, поддерживают инфраструктуру, развивают сельское хозяйство, сектор услуг и ежегодно проявляют трудолюбие и профессионализм.

"Наибольший спрос на рабочие профессии по регионам ожидается в Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. Ожидается, что на них будет приходиться 29% общего спроса на рабочие профессии", – сказал Ермек Кошербаев.

Он подчеркнул, что надо обеспечить экономику страны высококвалифицированными специалистами с помощью опережающей подготовки кадров. Этот процесс требует комплексного подхода и совместной работы государства, бизнеса и системы образования.

"По прогнозам, до 2030 года более 1 миллиона 800 тысяч молодых казахстанцев выйдут на рынок труда. Важно обеспечить их востребованными навыками. В ряде регионов страны наблюдается отток трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к нехватке рабочей силы в стратегически важных секторах", – отметил Ермек Кошербаев.

Он добавил, что совокупный спрос на рабочую силу в следующие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек и более половины из них – это специалисты с профтехобразованием. При этом около 400 тыс. мест придется именно на рабочие профессии. На сегодня определен топ-100 наиболее востребованных рабочих профессий.

Наибольший спрос на рабочие профессии прогнозируется в сферах строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. В этих отраслях спрос на рабочие профессии составит 56%.

В строительстве наиболее высокий спрос будет на следующие профессии: штукатурщики (9,7 тыс. человек), прорабы строительных бригад (9,5 тыс.) и сварщики (7,2 тыс.). В отрасли сельского хозяйства ожидается спрос на фермеров (около 10,7 тыс.) и трактористов (7,2 тыс.). В здравоохранении будет спрос на средний медицинский персонал. Это 24,6 тыс. человек, в том числе водители скорой помощи (4,6 тыс.) и фельдшеры (4,5 тыс.).

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев рассказал о ситуации на рынке труда Казахстана и дефиците квалифицированных специалистов.