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Общество

Прогноз погоды на начало марта: холод и сильные снегопады накроют Казахстан

Прогноз погоды на начало марта: холод и сильные снегопады накроют Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:53 Фото: freepik
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана в первые три дня весны – с 1 по 3 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в РГП "Казгидромет":

"В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь и снег). Сильный снегопад прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта – на юго-востоке страны".

В Гидрометцентре рассказали, что по республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

А температура воздуха в ночные часы ожидается:

  • на западе, северо-западе, севере -8-23°С,
  • на востоке, в центре -10-26°С,
  • на юге -2-15°С,
  • на юго-востоке -3-10°С,
  • в горных районах -12-20°С.

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Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 февраля 2025 года. Из него следовало, что последний день зимы принесет непогоду в Астане и 15 областях Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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