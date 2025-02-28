Прогноз погоды на начало марта: холод и сильные снегопады накроют Казахстан
Фото: freepik
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана в первые три дня весны – с 1 по 3 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в РГП "Казгидромет":
"В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь и снег). Сильный снегопад прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта – на юго-востоке страны".
В Гидрометцентре рассказали, что по республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.
А температура воздуха в ночные часы ожидается:
- на западе, северо-западе, севере -8-23°С,
- на востоке, в центре -10-26°С,
- на юге -2-15°С,
- на юго-востоке -3-10°С,
- в горных районах -12-20°С.
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