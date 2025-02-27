Штормовое предупреждение: последний день зимы принесет непогоду в Астане и 15 областях

В Астане и 15 областях Казахстана на 28 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на юге, востоке, в горных районах гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе днем гололед. Временами туман.

На западе области Улытау снег, низовая метель, гололед. На севере области временами туман.

На севере, юге, в центре Кызылординской области гололед, туман. В Кызылорде временами туман. Во второй половине дня гололед.

Днем в центре, на юге Актюбинской области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный днем в центре области, порывы 15-18 м/с.

В центре, горных районах области Жетысу туман. Ветер северо-восточный на востоке области, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами туман.

На западе, востоке Костанайской области туман.

В Мангистауской области снег, гололед, ночью на западе, юге области сильный снег, метель. На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный ночью на западе, юге области, 15-20 м/с. В Актау снег, гололед, ночью сильный снег, метель.

В Атырауской области снег. На востоке, юге области низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, северный на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Атырау временами снег, низовая метель.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области туман. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Астане временами туман.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области туман.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области снег, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный днем на юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем снег, низовая метель.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске туман.

На севере, западе, юге Акмолинской области туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области туман.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям республики 28 февраля 2025 года.

